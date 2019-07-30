Глава МГИК предложил кандидатам сдавать списки в электронном виде

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Кандидаты в депутаты, сдавая в окружную избирательную комиссию документы для регистрации, могли бы в будущем также предоставлять список избирателей в электронном виде, чтобы потом не обвинять комиссию в ошибках при вводе данных, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Он отметил, что на сегодняшний день партии представляют списки своих кандидатов как на бумажном носителе, так и на диске или флеш-карте. По его мнению, аналогичным образом могли бы поступать и самовыдвиженцы.

"Чтобы не было разговоров, что члены комиссии ошибаются (при вводе данных), может, вместе с бумажными подписями они сами бы вбивали, на диск переносили и в электронном виде сдавали", - сказал Горбунов журналистам.

Он отметил, что это позволило бы сократить время проверки и избежать жалоб на комиссию из-за ошибок при вводе данных избирателей.

"Почерковеды начинают работать с бумажным носителем, а в ФМС идёт это (данные избирателей в электронном виде). И тогда кандидат действительно отвечает, нельзя никого обвинить, что кто-то ошибся в имени, в отчестве избирателя и так далее", - сказал Горбунов.

Он также предложил печатать выходные данные на бланках подписных листов, чтобы было понятно, где и когда они были изготовлены и когда оплачены.

"Практика двух-трёх платежек показывает, что нельзя сказать, может, эти листы изготовлены и собирались эти подписи до назначения выборов. Надо и такой вопрос рассматривать", - сказал Горбунов.

Глава Мосгоризбиркома также отметил, что уже после выборов 8 сентября комиссия обсудит многие спорные моменты, которые возникали в текущей избирательной кампании, и сформирует свои рекомендации по совершенствованию некоторых правил выдвижения кандидатов.

"С учётом общественного обсуждения проблем, связанных с процессом сбора подписей, мы можем высказать свои рекомендации для дальнейшего обсуждения законодателями, практиками", - сказал Горбунов.