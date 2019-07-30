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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Глава МГИК предложил кандидатам сдавать списки в электронном виде

Вчера, 18:57
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМосковская городская избирательная комиссия
Московская городская избирательная комиссия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Кандидаты в депутаты, сдавая в окружную избирательную комиссию документы для регистрации, могли бы в будущем также предоставлять список избирателей в электронном виде, чтобы потом не обвинять комиссию в ошибках при вводе данных, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Он отметил, что на сегодняшний день партии представляют списки своих кандидатов как на бумажном носителе, так и на диске или флеш-карте. По его мнению, аналогичным образом могли бы поступать и самовыдвиженцы.
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"Чтобы не было разговоров, что члены комиссии ошибаются (при вводе данных), может, вместе с бумажными подписями они сами бы вбивали, на диск переносили и в электронном виде сдавали", - сказал Горбунов журналистам.
Он отметил, что это позволило бы сократить время проверки и избежать жалоб на комиссию из-за ошибок при вводе данных избирателей.
"Почерковеды начинают работать с бумажным носителем, а в ФМС идёт это (данные избирателей в электронном виде). И тогда кандидат действительно отвечает, нельзя никого обвинить, что кто-то ошибся в имени, в отчестве избирателя и так далее", - сказал Горбунов.
Он также предложил печатать выходные данные на бланках подписных листов, чтобы было понятно, где и когда они были изготовлены и когда оплачены.
"Практика двух-трёх платежек показывает, что нельзя сказать, может, эти листы изготовлены и собирались эти подписи до назначения выборов. Надо и такой вопрос рассматривать", - сказал Горбунов.
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Глава Мосгоризбиркома также отметил, что уже после выборов 8 сентября комиссия обсудит многие спорные моменты, которые возникали в текущей избирательной кампании, и сформирует свои рекомендации по совершенствованию некоторых правил выдвижения кандидатов.
"С учётом общественного обсуждения проблем, связанных с процессом сбора подписей, мы можем высказать свои рекомендации для дальнейшего обсуждения законодателями, практиками", - сказал Горбунов.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомВалентин ГорбуновМосковская городская думаМоскваПолитика
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