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РИА Новости

В Киеве напали на сотрудников агентства "Укринформ"

Вчера, 18:41
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КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Радикалы сорвали пресс-конференцию в агентстве "Укринформ" в Киеве и напали на сотрудников агентства, пострадали по меньшей мере три человека, сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.
"Парни в футболках организации "Традиция и порядок" пытались сорвать пресс-конференцию в "Укринформе," избили сотрудников агентства, выломали двери в пресс-центр, забросали собравшихся яйцами и сорвали само мероприятие", - написал он в Facebook во вторник.
По данным очевидцев, пишет Томиленко, радикалы ворвались на пресс-конференцию кандидатов по 50 округу и обвинили одного из кандидатов - Андрея Аксенова - в "сепаратизме". Хотя сотрудники "Укринформа" закрыли дверь в зал, нападавшие выломали двери и забросали яйцами выступающих и зрителей.
"Больше всего досталось руководителю пресс-зала Сергею Ивановичу Сай-Боднару, которого молодчики душили, оттягивая от дверей. Сейчас журналисту оказывают медицинскую помощь врачи "скорой". Также избили двух сотрудников технического отдела агентства", - добавил он.
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На месте работают полицейские. Сообщается, что задержаны двое. Большинство убежали из агентства, "по дороге выбрасывая свои футболки "Традиция и порядок" и надевая обычную одежду".
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Ранее журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.
Ранее Томиленко сообщил, что ежегодно в стране фиксируется не менее 80 нападений на работников СМИ. Он заявлял, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.
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