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РИА Новости

В ООН оценили роль России в репатриации детей боевиков ИГ*

Вчера, 18:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Спецпредставитель генерального секретаря ООН по Ираку, глава миссии ООН по оказанию содействия Ираку Жанин Хеннис-Плассхарт заявила РИА Новости, что высоко оценивает роль России в репатриации детей боевиков террористической группировки "Исламское государство"* из Ирака.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял находящуюся в Москве Хеннис-Плассхарт.
Дети смотрят на оружие, оставленное боевиками ИГ (запрещена в РФ) в Кобани, Сирия. 2015 год.
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"Есть ряд стран, которые на самом деле не хотят или не проявляют желание вернуть своих собственных граждан, связанных с ИГ*. Россия подает пример, внося вклад в репатриацию российских детей, поэтому мы коснулись этой (темы – ред.)", - сообщила Хеннис-Плассхарт после встречи с Лавровым.
Представитель ООН также отметила, что в ходе встречи с Лавровым обсуждалось, каким образом следует привлекать к ответственности возвращающихся боевиков ИГ*, в частности судить ли их в своих странах, в Ираке или в международном трибунале.
По словам Хеннис-Плассхарт, Россия показала себя надежным партнером для Ирака, содействуя в течение многих лет его стабильности.
В июле МИД Ирака призвал страны мира в координации с Багдадом забрать своих граждан из числа детей боевиков "Исламского государства"*, на данный момент число депортированных таким образом составляет почти 500 детей.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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