В ООН оценили роль России в репатриации детей боевиков ИГ*

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Спецпредставитель генерального секретаря ООН по Ираку, глава миссии ООН по оказанию содействия Ираку Жанин Хеннис-Плассхарт заявила РИА Новости, что высоко оценивает роль России в репатриации детей боевиков террористической группировки "Исламское государство"* из Ирака.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял находящуюся в Москве Хеннис-Плассхарт.

"Есть ряд стран, которые на самом деле не хотят или не проявляют желание вернуть своих собственных граждан, связанных с ИГ*. Россия подает пример, внося вклад в репатриацию российских детей, поэтому мы коснулись этой (темы – ред.)", - сообщила Хеннис-Плассхарт после встречи с Лавровым.

Представитель ООН также отметила, что в ходе встречи с Лавровым обсуждалось, каким образом следует привлекать к ответственности возвращающихся боевиков ИГ*, в частности судить ли их в своих странах, в Ираке или в международном трибунале.

По словам Хеннис-Плассхарт, Россия показала себя надежным партнером для Ирака, содействуя в течение многих лет его стабильности.

В июле МИД Ирака призвал страны мира в координации с Багдадом забрать своих граждан из числа детей боевиков "Исламского государства"*, на данный момент число депортированных таким образом составляет почти 500 детей.