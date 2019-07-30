Посольство России в Киеве пока не уведомили об аресте танкера

КИЕВ/МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Киеве пока не получало уведомления об аресте танкера Nika Spirit, консульство в Одессе направило МИД Украины ноту с просьбой прояснить ситуацию, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Денис Голенко.

"Пока не уведомляли (об аресте - ред). Генеральное консульство в Одессе направило в МИД ноту с просьбой прояснить ситуацию. Ответа до настоящего времени не последовало", - сообщил Голенко.

Как сообщили РИА Новости в Российском профессиональном союзе моряков, обращений от судовладельца или экипажа по-прежнему не поступало.

Служба безопасности Украины ранее заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе, когда украинские моряки нарушили российскую госграницу и были задержаны. Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.