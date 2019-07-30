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РИА Новости

Посольство России в Киеве пока не уведомили об аресте танкера

Вчера, 18:00
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© REUTERS / State Border Guard Service of UkraineЗадержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
© REUTERS / State Border Guard Service of Ukraine
КИЕВ/МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Киеве пока не получало уведомления об аресте танкера Nika Spirit, консульство в Одессе направило МИД Украины ноту с просьбой прояснить ситуацию, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Денис Голенко.
"Пока не уведомляли (об аресте - ред). Генеральное консульство в Одессе направило в МИД ноту с просьбой прояснить ситуацию. Ответа до настоящего времени не последовало", - сообщил Голенко.
Как сообщили РИА Новости в Российском профессиональном союзе моряков, обращений от судовладельца или экипажа по-прежнему не поступало.
Служба безопасности Украины ранее заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе, когда украинские моряки нарушили российскую госграницу и были задержаны. Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос во вторник сообщил, что украинский суд арестовал российский танкер вместе с изъятыми во время обыска документами.
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
Вчера, 16:54
"Точка?" На Украине арестован российский танкер
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