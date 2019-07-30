Посольство прокомментировало отказ Нидерландов принять новые данные по MH17

На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области

ПАРИЖ, 30 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Отказ Нидерландов рассмотреть данные частного детектива из Германии Йозефа Реша по крушению малайзийского MH17 подтверждает позицию России по расследованию, которое ведет Совместная следственная группа (ССГ), сообщили РИА Новости в российском посольстве в Гааге.

"Наша позиция относительно беспристрастности, независимости и профессионализма проводимого в рамках Совместной следственной группы под руководством Прокуратуры Нидерландов расследования хорошо известна. Изменений она не претерпела", — заявили в дипмиссии.

В середине июля российский посол в Нидерландах Александр Шульгин заявил РИА Новости, что между Москвой и Амстердамом по делу о крушении "Боинга" "подлинно равноправного взаимодействия нет и не предвидится", причем не по вине России.

Тогда же он подчеркнул, что суд по делу о крушении самолета "должен быть независимым и непредвзятым, учитывать все обстоятельства и версии, а не одну только ту, которую ему подсовывает обвинение".

Ранее во вторник Реш рассказал РИА Новости, что пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены ССГ, при условии, что доказательства будут представлены в присутствии международных СМИ. Однако частному детективу отказали.

Реш пояснил, что выдвигал это условие из-за опасений за свою жизнь после неоднократных угроз в связи с расследованием.

Частное расследование

По информации, опубликованной на сайте фирмы Wifka, детектив занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года.

Заказчик, имя которого Реш не называет из-за условий контракта, в общей сложности предложил вознаграждение в размере 47 миллионов долларов США за сведения о причинах катастрофы.

В середине 2015 года к детективу обратился информатор, который представил ценную информацию. За это ему выплатили вознаграждение.

Примерно через год немецкая прокуратура привлекла Реша к расследованию уголовного дела "о военном преступлении" в качестве свидетеля.