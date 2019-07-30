Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T17:50Z
https://ria.ru/20190730/1557018511.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155700/30/1557003086_0:0:3076:1730_1036x0_80_0_0_2dc1211f59cbcfb1f0b9eb5f08f43fa6.jpg
РИА Новости

Посольство прокомментировало отказ Нидерландов принять новые данные по MH17

Вчера, 17:50
51480
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийНа месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
ПАРИЖ, 30 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Отказ Нидерландов рассмотреть данные частного детектива из Германии Йозефа Реша по крушению малайзийского MH17 подтверждает позицию России по расследованию, которое ведет Совместная следственная группа (ССГ), сообщили РИА Новости в российском посольстве в Гааге.

"Наша позиция относительно беспристрастности, независимости и профессионализма проводимого в рамках Совместной следственной группы под руководством Прокуратуры Нидерландов расследования хорошо известна. Изменений она не претерпела", — заявили в дипмиссии.

В середине июля российский посол в Нидерландах Александр Шульгин заявил РИА Новости, что между Москвой и Амстердамом по делу о крушении "Боинга" "подлинно равноправного взаимодействия нет и не предвидится", причем не по вине России.
Тогда же он подчеркнул, что суд по делу о крушении самолета "должен быть независимым и непредвзятым, учитывать все обстоятельства и версии, а не одну только ту, которую ему подсовывает обвинение".
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Вчера, 17:36
Эксперт: в материалах немецкого детектива по MH17 "много интересного"Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по крушению MH17. Как отметила в эфире радио Sputnik доцент РАНХиГС при Президенте России Кира Сазонова, позиция голландской прокуратуры остается однобокой.
Ранее во вторник Реш рассказал РИА Новости, что пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены ССГ, при условии, что доказательства будут представлены в присутствии международных СМИ. Однако частному детективу отказали.
Реш пояснил, что выдвигал это условие из-за опасений за свою жизнь после неоднократных угроз в связи с расследованием.

Частное расследование

По информации, опубликованной на сайте фирмы Wifka, детектив занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года.
Заказчик, имя которого Реш не называет из-за условий контракта, в общей сложности предложил вознаграждение в размере 47 миллионов долларов США за сведения о причинах катастрофы.
В середине 2015 года к детективу обратился информатор, который представил ценную информацию. За это ему выплатили вознаграждение.
Примерно через год немецкая прокуратура привлекла Реша к расследованию уголовного дела "о военном преступлении" в качестве свидетеля.
Затем швейцарская прокуратура по запросу Нидерландов вскрыла банковскую ячейку Реша, в которой, как он утверждает, хранились важные документы. По словам Реша, бумаги из ячейки до сих пор ему не возвращены.
Сбор тел погибших на месте крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
25 июля, 08:25
"Выбивается из системы". Политик о позиции Малайзии по MH17В Малайзии заявили, что ФБР и Киев хотели забрать черные ящики рейса MH17. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik лидер движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков.
522161384635
Обсудить 44
Крушение малайзийского Boeing под ДонецкомДонбассГаагаНидерландыРоссияВ мире
Популярные комментарии
Но ждать иного и не стоило . Мы объявлены виновными изначально . К чему им правда ? По честному играем только мы , все прочие - по понятиям .
30 июля, 19:00
Теофраст фон Гогенгейм
8520000
Пять долгих дет голландцы трудились, чтобы построить дело так, как будто именно Россия сбила их самолёт. Какие доказательства?)) они никому там не нужны.
30 июля, 19:50
Юля Веточкина
6720000
Рекомендуем
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
В России отреагировали на арест Киевом танкера Nika Spirit
РИА
Новости
Киево-Печерская лавра
Элладская церковь ответила на слова Епифания о признании "новой церкви"
Украинские военнослужащие на Яворивском полигоне во Львовской области
Украину предупредили о последствиях попыток "достать Москву" ракетами
Владимир Зеленский
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Лента
новостей
Кадр из фильма Конан-варвар
Запретить Шварценеггера и Курта Рассела: Россия получает неожиданный козырь
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Первый замгенпрокурора Украины призвал к "большей жесткости" в Донбассе
Оперативная съемка МВД России с места ликвидации бандитов в Астрахани
Суд вынес приговор исламистам по делу об убийстве полицейских в Астрахани
Пляж в Кемере
"Турпомощь" прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Энергия водорода: итоги конкурса Up Great
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский рассказал, чем может обернуться незаконная акция в Москве
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин рассказал об "эмоциональном моменте" на переговорах с Лавровым
Провинция Идлиб в Сирии
Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit
Участники митинга в поддержку отношений с Россией в Батуми, Грузия. 28 июля 2019
"Найти замену россиянам нелегко". Жители Батуми выступили против НАТО
Регионы России. Крым
Польская журналистка оценила отдых в Крыму
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:57Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска доставили на Байконур
09:56СК завел дело после взрыва газа в тюменском поселке
09:52В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
09:49МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа
09:46Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
09:45Резервный борт доставил в Тюмень пассажиров севшего в Самаре SSJ100
09:44Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0
09:39В Башкирии бойцовская собака напала на ребенка
09:34Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО
09:20У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 5,9
09:19В Японии подтвердили планы демонтировать АЭС "Фукусима-2"
09:19В Белогорске уровень паводка превысил отметки наводнения 2013 года
09:15Британия покинет ЕС в срок, заявил министр по вопросам Brexit
09:14Пожарный самолет Бе-200 начал тушить лесные пожары в Красноярском крае
09:06В Свердловской области выявили шесть несанкционированных палаточных лагерей
09:04Мединский прокомментировал жалобу "Пионера" из-за "Смерти Сталина"
09:01Минтранс предложил локализовать данные об автобусных перевозках, пишут СМИ
08:58В Туве построили новый мост после гибели десяти человек на переправе
08:52В Самаре экстренно приземлился SSJ100
Лента новостейМолния