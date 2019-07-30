Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по крушению MH17

БЕРЛИН, 30 июл — РИА Новости. Немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал РИА Новости, что пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне, но получил отказ.

Уточняется, что Реш настаивал на публичной передаче данных, так как ему угрожали и он опасается за свою жизнь. Такое условие не устроило голландскую прокуратуру. В итоге детектив опубликовал открытое письмо к ССГ и нидерландскому прокурору Фреду Вестербеке на сайте своей детективной фирмы Wifka.

Письмо международному следствию

"В рамках наших свидетельских показаний (перед ССГ. — Прим. ред.) мы затронем следующие доказательства и информацию: <...> сделанные спецслужбами аудиозаписи о воздушном движении 17 июля 2014 года от истребителей и "вышек" (пунктов службы управления воздушным движением. — Прим. ред.) украинской армии и сепаратистов, телефонные переговоры украинской армии, аудиозаписи спецслужб и военных о состоявшемся 17 июля 2014 года полете (самолета.— Прим. ред.) Владимира Путина (в этот день президент России возвращался из Бразилии в Москву. — Прим. ред.) до и после крушения (MH17. — Прим. ред.), записи "вышек" после информации о крушении, аудиозаписи в том числе спецслужб о соответствующих военных событиях со стороны сепаратистов и украинцев на протяжении нескольких недель до и после крушения, рукописные заметки и личные аудиозаписи летчиков-истребителей о происшествии", — говорится в послании.

Сведения, которых нет у следствия

В списке сведений, которые детектив готов предоставить ССГ, также имеются:

— "имя информатора, которому было уплачено 15,5 миллиона в разной валюте наличными; "имя информатора, которому было уплачено 15,5 миллиона в разной валюте наличными; — наименование "учреждения", в котором работал информатор; наименование "учреждения", в котором работал информатор; — раскрытие оценок информации со стороны других важных носителей; раскрытие оценок информации со стороны других важных носителей; — предположительно, уничтоженные секретные документы высокопоставленных военных и политических деятелей; предположительно, уничтоженные секретные документы высокопоставленных военных и политических деятелей; — "письменные заметки спецслужб об инциденте". "письменные заметки спецслужб об инциденте".

Реш сообщил, что может передать и "дополнительные документы, которые здесь не упомянуты по соображениям безопасности".

Подчеркивается, что все эти данные не включены в ранее опубликованную доказательную базу: "Я ничего не увидел в раскрытой ССГ информации из доказательств, фактов и сведений, которые у нас есть".

Реш настаивает на публичном раскрытии

По словам Реша, он готов передать эти документы следователям только в присутствии представителей международных СМИ.

"Мы предлагаем добровольно и только сообща сделать заявление для компетентной ССГ и следственного прокурора Вестербеке в Нидерландах. По соображениям нашей собственной безопасности мы считаем необходимым, чтобы в наших заявлениях и раскрытии доказательств участвовали международные СМИ, а также представители пострадавших государств", — сказано в письме.

Вежливый отказ

В ССГ пока никак не отреагировали на письмо немецкого детектива, однако он получил ответ из прокуратуры Нидерландов, который подписал прокурор Энн ван Дорен.

Текст этого письма, которое адресовано адвокату Йозефа Реша, есть в распоряжении РИА Новости.

В прокуратуре "приняли к сведению" предложение детектива и подчеркнули, что в ССГ "всегда заинтересованы в материалах, которые могут способствовать расследованию".

Однако выдвинутые Решем условия "очень необычны, и они также могут нанести вред расследованию, если доказательства рассматриваются СМИ и другими лицами до их изучения".

В этой связи "в ССГ не могут ответить на запрос" Реша, говорится в ответе ведомства.

Решу, как гражданину ФРГ, рекомендовано обратиться со своим "широким спектром доказательств" в немецкую прокуратуру, а в случае, если бы он все же хотел направить свои материалы в ССГ, прокуратура Нидерландов предлагает ему воспользоваться соответствующей онлайн-формой на сайте группы.

Частное расследование

По информации, опубликованной на сайте фирмы Wifka, детектив Йозеф Реш занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года.

Заказчик, имя которого Реш не называет из-за условий контракта, предлагал вознаграждение сначала в 30, а затем еще 17 миллионов долларов США за сведения о причинах катастрофы.

В середине 2015 года к детективу обратился информатор, который представил ценные сведения. За это он получил вознаграждение в размере 15,5 миллиона, выплаченное наличными в трех разных валютах — евро, долларах США и швейцарских франках.

Примерно через год после этого события немецкая прокуратура привлекла Реша к расследованию уголовного дела "о военном преступлении" в качестве свидетеля.

Затем швейцарская прокуратура по запросу Нидерландов вскрыла банковскую ячейку Реша, в которой, как он утверждает, хранились важные документы.

По словам Реша, "уже тогда я предлагал свое сотрудничество, чтобы найти способы получения информации, не подвергая себя опасности". Он добавил, что документы из ячейки до сих пор ему не возвращены.

Реш уже рассказывал о своем расследовании в немецкой прессе в 2015 году. В частности, журналу Spiegel он сообщил об обстоятельствах встречи с информатором. А затем, уже в 2016 году, журналу Stern — о телефонных угрозах в его адрес.

Катастрофа MH17

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги.

Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС России из Курска.

Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.

Российский МИД называет обвинения ССГ голословными и "вызывающими сожаление", а расследование — предвзятым и однобоким.

Позже Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие.

Кроме того, в Минобороны напомнили, что все ракеты, двигатель от одной из которых продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению.

Июньские выводы ССГ и ответ России

В июне международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых.

Согласно заявлению, это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing. Им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера.

Суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.

В Москве еще раз отметили, что выводы голословны, и потребовали конкретных доказательств.

В российском МИД заявили, что возникают справедливые вопросы относительно качества работы Совместной следственной группы.

Недоверие Малайзии и оценка экспертов

О недоверии к выводам международного следствия заявил и премьер Малайзии Махатхир Мохаммад.

Он считает, что США, Нидерланды и Австралия в действительности не заинтересованы в том, чтобы установить причины крушения и найти реальных виновников трагедии, а просто решили, что отвечать должна Россия.