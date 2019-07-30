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РИА Новости

Жителям Приамурья компенсируют затраты на электроэнергию для просушки домов

Вчера, 17:49
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкЗатопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл - РИА Новости. Жителям Амурской области, где из-за дождевого паводка введен режим ЧС, компенсируют затраты на электроэнергию для просушки домов после схода воды, сообщает правительство региона.
По последним данным властей, в регионе подтоплено 611 жилых домов, эвакуированы 2363 человека.
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"Необходимо в течение дня проработать этот вопрос и с учетом опыта паводка 2013 года предложить варианты компенсации затрат за электричество", - приводятся в сообщении слова губернатора Приамурья Василия Орлова.
Также для скорейшего восстановления затопленных сел Орлов поручил главам муниципалитетов рассчитать объем необходимых стройматериалов.
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