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РИА Новости

Кандидатов в депутаты Рады закидали яйцами во время пресс-конференции

Вчера, 17:49
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Неизвестные ворвались в помещение, где проходила пресс-конференция кандидатов в депутаты Андрея Аксенова и Сергея Кошукова о возможных фальсификациях на выборах в Верховную раду Украины по 50 округу, и забросали их яйцами, трансляцию вел телеканал "112 Украина".
В ходе пресс-конференции изложить свою позицию по поводу возможных нарушений успели оба кандидата в депутаты, когда же слово передали общественному наблюдателю Борису Овчарову, за дверью конференц-зала послышались крики.
Молодые люди с надписями на футболках "Традиция Порядок" выломали дверь в зал, где проходила пресс-конференция, и начали закидывать кандидатов в депутаты яйцами, при этом выкрикивая "Позор".
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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По данным ЦИК, на 50 округе лидирует кандидат от партии "Оппозиционный блок" Руслан Требушкин. При подсчете 100% электронных протоколов свои голоса за него отдали 30,29% избирателей. Самовыдвиженец Андрей Аксенов отстает от Требушкина всего на 206 голосов - его поддержали 29,97% избирателей.
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