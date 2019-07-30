Кучма обсудил с временным поверенным в делах США выполнение "Минска-2"

Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019

КИЕВ, 30 июл – РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по Донбассу в Минске, второй президент Украины Леонид Кучма обсудил с временным поверенным в делах США на Украине Уильямом Тейлором выполнение минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщила во вторник его пресс-секретарь Дарья Олифер.

Тейлор вернулся в июне на Украину как временный поверенный в делах США.

"Леонид Кучма принял временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора. В разговоре обсудили ход выполнения минских соглашений и ряд вопросов сотрудничества между Украиной и США", - написала Олифер на своей странице в Facebook.

По ее словам, в ходе встречи речь шла в том числе о первоочередности выполнения блока по безопасности минских договоренностей и освобождении пленных.