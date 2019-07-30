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РИА Новости

Кучма обсудил с временным поверенным в делах США выполнение "Минска-2"

Вчера, 17:49
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредставитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
© Sputnik / Виктор Толочко
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КИЕВ, 30 июл – РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по Донбассу в Минске, второй президент Украины Леонид Кучма обсудил с временным поверенным в делах США на Украине Уильямом Тейлором выполнение минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщила во вторник его пресс-секретарь Дарья Олифер.
Тейлор вернулся в июне на Украину как временный поверенный в делах США.
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"Леонид Кучма принял временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора. В разговоре обсудили ход выполнения минских соглашений и ряд вопросов сотрудничества между Украиной и США", - написала Олифер на своей странице в Facebook.

По ее словам, в ходе встречи речь шла в том числе о первоочередности выполнения блока по безопасности минских договоренностей и освобождении пленных.
Олифер отметила, что Тейлор заверил Кучму в дальнейшей готовности США системно работать для того, чтобы Украина достигла успеха.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДарья ОлиферУильям ТейлорЛеонид КучмаВ мире
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