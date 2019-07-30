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РИА Новости

В Минсельхозе предположили причину массовой гибели пчел

Вчера, 17:36
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CC BY 2.0 / Björn S... / Osmia cornutaПчела-осмия
Пчела-осмия
CC BY 2.0 / Björn S... / Osmia cornuta
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Массовая гибель пчел в российских регионах, кроме нарушения правил применения пестицидов, может быть связана с распространением вредителей из-за ранней весны и с развитием их устойчивости к инсектицидам, сообщает Минсельхоз РФ со ссылкой на данные Федерального научного центра пчеловодства.
С начала лета во многих субъектах РФ зафиксированы случаи массовой гибели пчел. Возможной причиной называлось грубое нарушение сельхозпроизводителями регламента безопасного применения пестицидов. Минсельхоз РФ на фоне массовой гибели пчел подготовил законопроект для наделения Россельхознадзора полномочиями по контролю за безопасным применением пестицидов.
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"По данным ФГБНУ "Федеральный научный центр пчеловодства", сложившаяся ситуация могла быть вызвана следующими причинами. Раннее наступление весны и высокая температура окружающего воздуха привели к быстрому развитию вредителей, а также выходу их нескольких генераций", - говорится в сообщении.
"Применение инсектицидов с одним и тем же действующим веществом вызвало выработку резистентности к ним у каждого последующего поколения, в результате чего возникла необходимость использования других инсектицидов, которые наиболее опасны для медоносных пчел", - добавляет министерство.
Другой причиной массовой гибели пчел, по оценке научного центра, могло стать нарушение инструкции по профилактике отравления пчел пестицидами от 14 июня 1989 года, а также СанПиНа "Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозке, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов".
"Неосведомленность пчеловодов о проведении обработок, проведение обработок сельскохозяйственных культур в дневное время, в некоторых случаях с использованием авиационной техники", - добавляется в сообщении.
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