МГИК оставил в силе отказ в регистрации Яшина кандидатом в МГД

Незарегистрированные кандидаты в депутаты Московской городской думы Иван Жданов, Илья Яшин и Любовь Соболь во время акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу. 17 июля 2019

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком в ходе заседания во вторник оставил без удовлетворения жалобу главы Красносельского муниципального округа оппозиционера Ильи Яшина на отказ в его регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Ранее в понедельник жалобу Яшина рассмотрела рабочая группа Мосгоризбиркома, которая рекомендовала МГИК оставить ее без удовлетворения.

Как уточнил в ходе заседания член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, основанием для отказа является недостаточное количество достоверных подписей для регистрации. "Рабочая группа предлагает уменьшить количество недействительных подписей, а именно 55 подписей зачесть в пользу кандидата. Итого, недействительных подписей 507, достоверных - 4427, что является недостаточным для регистрации кандидата по 45 округу", - сказал Реут.

Кроме того, по словам Реута, отдельным основанием для отказа явилось использование Яшиным своего должностного положения, а именно использование сайта муниципального образования для размещения роликов за его выдвижение.

Ранее сообщалось, что Щербинский суд Москвы на 10 суток арестовал Яшина за организацию несанкционированной акции в столице 27 июля, поэтому он не присутствовал на заседании рабочей группы в понедельник, во вторник на заседании Мосгоризбиркома его интересы опять защищали его представители.

"Предлагается жалобу Ильи Яшина об отказе ему в регистрации оставить без удовлетворения", - сказал в ходе заседания председатель МГИК Валентин Горбунов.

Ранее во вторник Мосгоризбирком повторно отказал в регистрации еще двум кандидатам в депутаты Мосгордумы: Анастасии Брюхановой и Юлии Галяминой.