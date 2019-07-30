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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

МГИК оставил в силе отказ в регистрации Галяминой кандидатом в депутаты МГД

Вчера, 17:03
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНезависимый российский политик и общественный деятель Юлия Галямина
Независимый российский политик и общественный деятель Юлия Галямина
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком в ходе заседания во вторник оставил без изменений решение об отказе в регистрации самовыдвиженцу Юлии Галяминой кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Ранее в понедельник жалобу Галяминой рассмотрела рабочая группа Мосгоризбиркома и рекомендовала оставить ее без удовлетворения.
Как уточнила в ходе заседания член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова, основанием для отказа является недостаточное количество достоверных подписей для регистрации.
"В ходе рассмотрения жалобы рабочая группа посчитала нужным признать действительными подписи в количестве 4805, а недействительными – 980. Несмотря на то, что предлагается вернуть кандидату 95 подписей, действительных подписей все еще недостаточно для регистрации", - сказала Кузнецова.
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"Предлагается жалобу Юлии Галяминой об отказе ей в регистрации оставить без удовлетворения", - сказал в ходе заседания председатель комиссии Валентин Горбунов.
Сама Галямина не присутствовала на заседании, ее интересы защищал ее представитель.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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