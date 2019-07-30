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РИА Новости

В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности до полудня четверга

Вчера, 17:01
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Синоптики продлили до полудня четверга, 1 августа, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
Ранее синоптики объявили "желтый" уровень с вечера вторника до вечера среды из-за ветра и дождя.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Согласно новым данным, предупреждение о ветре будет действовать в Москве и Подмосковье с 12.00 31 июля до 12.00 1 августа.
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