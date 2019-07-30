В Москве после акции возбудили три дела о насилии к представителю власти

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. После незаконной акции 27 июля в центре Москвы возбуждены три уголовных дела о применении насилия к представителю власти, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
В минувшую субботу, 27 июля, в Москве прошел митинг, который не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей. Полиция сообщала, что на незаконной акции 27 июля были задержаны 1074 человека за различные правонарушения.
"Возбуждено и расследуется три уголовных дела по признакам преступления... "применение насилия в отношении представителя власти", а также проводится ряд процессуальных проверок по фактам применения 27 июля 2019 года насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии в ходе несанкционированного митинга в городе Москве", - сказала Иванова.
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