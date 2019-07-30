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РИА Новости

В Петербурге мужчина напал с топором на сотрудников финансовой организации

Вчера, 16:19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции в Петербурге ищут подозреваемого в нападении на сотрудников финансовой организации, в результате нападения два человека госпитализированы с различными травмами, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел во вторник в одном из офисных помещений бизнес-центра на площади Конституции.
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"По предварительным данным, мужчина пришел в офис одного из финансовых учреждений, выразив недовольство о качестве предоставленных ему услуг. В результате конфликта предметом, похожим на топор, злоумышленник нанес телесные повреждения двум сотрудникам указанной организации. Пострадавшие с различными травмами госпитализированы", - говорится в сообщении.
В настоящее время личность нападавшего установлена, ведется его розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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