В Петербурге мужчина напал с топором на сотрудников финансовой организации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции в Петербурге ищут подозреваемого в нападении на сотрудников финансовой организации, в результате нападения два человека госпитализированы с различными травмами, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел во вторник в одном из офисных помещений бизнес-центра на площади Конституции.

"По предварительным данным, мужчина пришел в офис одного из финансовых учреждений, выразив недовольство о качестве предоставленных ему услуг. В результате конфликта предметом, похожим на топор, злоумышленник нанес телесные повреждения двум сотрудникам указанной организации. Пострадавшие с различными травмами госпитализированы", - говорится в сообщении.