СМИ сообщили о новом вызове Порошенко на допрос в Госбюро расследований

КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины вновь вызывает экс-президента Петра Порошенко на допрос на 12 августа, передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник.
Порошенко 25 июля был на допросе в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском". Директор Госбюро Роман Труба заявил, что допрос Порошенко состоялся, на очереди другие, повестку экс-президент уже получил.
"Вызвали на 12 августа", - цитирует агентство слова источника.
По его словам, Порошенко ждут на допрос в 9.30 (совпадает с мск), повестку ему отправили.
Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов ранее подал в Государственное бюро расследований заявление, в котором обвинил Порошенко в отмывании средств и неуплате налогов при продаже завода "Кузница на рыбальском". По его словам, Порошенко легализовал 300 миллионов долларов доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет якобы украденных у украинской армии средств. Кроме того, Труба ранее заявлял, что Госбюро расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц.
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