СМИ сообщили о новом вызове Порошенко на допрос в Госбюро расследований

Порошенко 25 июля был на допросе в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском". Директор Госбюро Роман Труба заявил, что допрос Порошенко состоялся, на очереди другие, повестку экс-президент уже получил.

По его словам, Порошенко ждут на допрос в 9.30 (совпадает с мск), повестку ему отправили.

Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов ранее подал в Государственное бюро расследований заявление, в котором обвинил Порошенко в отмывании средств и неуплате налогов при продаже завода "Кузница на рыбальском". По его словам, Порошенко легализовал 300 миллионов долларов доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет якобы украденных у украинской армии средств. Кроме того, Труба ранее заявлял, что Госбюро расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц.