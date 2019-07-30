Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T16:13Z
https://ria.ru/20190730/1557014657.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155632/59/1556325900_0:420:2528:1842_1036x0_80_0_0_0338a7a0eb957a95238373a959f239d2.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили о новом вызове Порошенко на допрос в Госбюро расследований

Вчера, 16:13
235
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко . Архивное фото
КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины вновь вызывает экс-президента Петра Порошенко на допрос на 12 августа, передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник.
Порошенко 25 июля был на допросе в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском". Директор Госбюро Роман Труба заявил, что допрос Порошенко состоялся, на очереди другие, повестку экс-президент уже получил.
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на Форуме местного развития в Трускавце
24 июля, 16:00
В Госбюро расследований не поняли, зачем к ним пришел Порошенко
"Вызвали на 12 августа", - цитирует агентство слова источника.
По его словам, Порошенко ждут на допрос в 9.30 (совпадает с мск), повестку ему отправили.
Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов ранее подал в Государственное бюро расследований заявление, в котором обвинил Порошенко в отмывании средств и неуплате налогов при продаже завода "Кузница на рыбальском". По его словам, Порошенко легализовал 300 миллионов долларов доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет якобы украденных у украинской армии средств. Кроме того, Труба ранее заявлял, что Госбюро расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц.
Нападение на экс-президента Украины Петра Порошенко
25 июля, 18:36
"Порох, геть!" Появилось видео нападения на Порошенко
720000
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
Рекомендуем
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
Директор Госбюро расследований Украины назвал "тактику" Порошенко странной
РИА
Новости
Зураб Абашидзе. Архив
Абашидзе выступил за сохранение российско-грузинских переговоров в Праге
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit
На Украине проходят обыски на таможенных постах двух аэропортов
Лента
новостей
Лубянская площадь в Москве
Власти объяснили невозможность проведения акции на Лубянской площади
МВД разоблачило "обнальщиков", заработавших 220 миллионов рублей
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики. 8 июля 2019
Володин прокомментировал отъезд Порошенко с Украины
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Косачев анонсировал визит сотрудников аппарата конгресса США в Совфед
Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Анастасия Брюханова
Мосгоризбирком оставил в силе отказ в регистрации Брюхановой
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан во время встречи украинского президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве.
Офис Зеленского передаст силовикам информацию о коррупции в Киеве
Кадр из сериала Слуга народа 2
В Берлине не комментируют слова Климкина о просмотре Меркель "Слуги народа"
В Сеуле созвали экстренное совещание в связи с ракетными испытаниями в КНДР
Флаги ЕС
Финляндия предложила ЕС новый источник экономического роста
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал, зачем он пишет в Twitter
На месте ДТП в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва. Стоп-кадр видео СК РФ
В Туве построили новый мост после гибели десяти человек на переправе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:57Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска доставили на Байконур
09:56СК завел дело после взрыва газа в тюменском поселке
09:52В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
09:49МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа
09:46Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
09:45Резервный борт доставил в Тюмень пассажиров севшего в Самаре SSJ100
09:44Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0
09:39В Башкирии бойцовская собака напала на ребенка
09:34Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО
09:20У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 5,9
09:19В Японии подтвердили планы демонтировать АЭС "Фукусима-2"
09:19В Белогорске уровень паводка превысил отметки наводнения 2013 года
09:15Британия покинет ЕС в срок, заявил министр по вопросам Brexit
09:14Пожарный самолет Бе-200 начал тушить лесные пожары в Красноярском крае
09:06В Свердловской области выявили шесть несанкционированных палаточных лагерей
09:04Мединский прокомментировал жалобу "Пионера" из-за "Смерти Сталина"
09:01Минтранс предложил локализовать данные об автобусных перевозках, пишут СМИ
08:58В Туве построили новый мост после гибели десяти человек на переправе
08:52В Самаре экстренно приземлился SSJ100
Лента новостейМолния