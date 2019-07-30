В Амурской области арестовали еще одного начальника тыла МВД

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности начальника тыла УМВД России по Амурской области арестован по подозрению в получении через посредника взятки в особо крупном размере, сообщает СУСК РФ по региону.

В июне уголовное дело было возбуждено в отношении его предшественника - Михаила Робканова, который, по данным СУСК, злоупотребляя должностными полномочиями, нанес полиции Приамурья ущерб на 56 миллионов рублей. Робканов был заключен под стражу до 6 августа.

"Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности начальника тыла УМВД России по Амурской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение через посредника взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Согласно материалам уголовного дела, 26 июля подозреваемый через посредника получил взятку в особо крупном размере за своевременное и беспрепятственное подписание актов о приемке выполненных работ по строительству многоквартирного жилого дома для нужд УМВД России по Амурской области. При передаче денег подозреваемый и посредник были задержаны сотрудниками регионального УФСБ. В отношении посредника возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ - посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере.

"По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого сотрудника полиции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении посредника – домашний арест. Расследование уголовных дел продолжается", - отмечает СК.