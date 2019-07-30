Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T16:09Z
https://ria.ru/20190730/1557014487.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Амурской области арестовали еще одного начальника тыла МВД

Вчера, 16:09
7377
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности начальника тыла УМВД России по Амурской области арестован по подозрению в получении через посредника взятки в особо крупном размере, сообщает СУСК РФ по региону.
В июне уголовное дело было возбуждено в отношении его предшественника - Михаила Робканова, который, по данным СУСК, злоупотребляя должностными полномочиями, нанес полиции Приамурья ущерб на 56 миллионов рублей. Робканов был заключен под стражу до 6 августа.
Александр Дрыманов в Лефортовском суде Москвы
10 июля, 15:00
Мосгорсуд оставил в СИЗО генерала Дрыманова
"Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности начальника тыла УМВД России по Амурской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение через посредника взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Согласно материалам уголовного дела, 26 июля подозреваемый через посредника получил взятку в особо крупном размере за своевременное и беспрепятственное подписание актов о приемке выполненных работ по строительству многоквартирного жилого дома для нужд УМВД России по Амурской области. При передаче денег подозреваемый и посредник были задержаны сотрудниками регионального УФСБ. В отношении посредника возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ - посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере.
"По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого сотрудника полиции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении посредника – домашний арест. Расследование уголовных дел продолжается", - отмечает СК.
Молоток и наручники на столе у судьи
24 июля, 11:45
В Самаре завершено следствие по делу полковника полиции Веры Рабинович
В пресс-службе УМВД по Амурской области журналистам сообщили, что проводится служебная проверка и при установлении вины сотрудника уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. "Начальником УМВД России по Амурской области назначена служебная проверка по факту возбуждения следственными органами уголовного дела в отношении руководителя подразделения регионального УМВД. Проверку проводит оперативно-розыскная часть собственной безопасности", - добавили в полиции.
2110050
Обсудить 2
Амурская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке. Архивное фото
СМИ узнали о готовности организатора теракта 11 сентября дать показания
РИА
Новости
Андрей Миляев. Архивное фото
Задержанный глава угрозыска Приморья расследовал дело "приморских партизан"
Автомобильные номера
Путин упростил получение автомобильных номеров
Пляж в Кемере
"Турпомощь" прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Лента
новостей
Украинские военнослужащие на Яворивском полигоне во Львовской области
Украину предупредили о последствиях попыток "достать Москву" ракетами
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit
Кадр из фильма Конан-варвар
Запретить Шварценеггера и Курта Рассела: Россия получает неожиданный козырь
Запуск ракеты Томагавк с ракетного эсминца USS Porter в Средиземном море
США намерены заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями
Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 30 июля 2019
Медведев призвал губернаторов проконтролировать ситуацию с лесными пожарами
Регионы России. Крым
Польская журналистка оценила отдых в Крыму
Якутский пейзаж
Пентагон заказал исследование северных регионов России для нужд армии
Убитая девушка-блогера Екатерина
В Москве задержали подозреваемого в убийстве блогерши
Жена свердловского губернатора оплатила долг по ЖКХ
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Первый замгенпрокурора Украины призвал к "большей жесткости" в Донбассе
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Посольство прокомментировало отказ Нидерландов принять новые данные по MH17
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:57Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска доставили на Байконур
09:56СК завел дело после взрыва газа в тюменском поселке
09:52В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
09:49МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа
09:46Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
09:45Резервный борт доставил в Тюмень пассажиров севшего в Самаре SSJ100
09:44Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0
09:39В Башкирии бойцовская собака напала на ребенка
09:34Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО
09:20У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 5,9
09:19В Японии подтвердили планы демонтировать АЭС "Фукусима-2"
09:19В Белогорске уровень паводка превысил отметки наводнения 2013 года
09:15Британия покинет ЕС в срок, заявил министр по вопросам Brexit
09:14Пожарный самолет Бе-200 начал тушить лесные пожары в Красноярском крае
09:06В Свердловской области выявили шесть несанкционированных палаточных лагерей
09:04Мединский прокомментировал жалобу "Пионера" из-за "Смерти Сталина"
09:01Минтранс предложил локализовать данные об автобусных перевозках, пишут СМИ
08:58В Туве построили новый мост после гибели десяти человек на переправе
08:52В Самаре экстренно приземлился SSJ100
Лента новостейМолния