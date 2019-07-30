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РИА Новости

В Крым приедут студенты из США и Европы

Вчера, 15:23
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© Фото : Пресс-служба Крымского федерального университетаКрымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
© Фото : Пресс-служба Крымского федерального университета
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Группа студентов из США и различных европейских стран приедет в Крым в октябре, чтобы пообщаться с местными учащимися, сообщил декан факультета философии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Олег Габриелян.
"В октябре к нам приезжает большая группа студентов из США и европейских стран, чтобы пообщаться с нашими студентами по поводу санкций и прочих тем", - сказал Габриелян журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По его словам, Крым должен расширять общественные и гуманитарные контакты с различными странами мира.
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