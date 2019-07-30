Митрохин будет бороться за регистрацию всех оппозиционных кандидатов в МГД

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин сообщил, что, независимо от того, зарегистрируют ли его кандидатом в депутаты Мосгордумы, он будет настаивать на регистрации всех оппозиционных кандидатов.

Ранее рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендовала пересмотреть решение об отказе в регистрации Митрохина, окончательное решение будет принято на заседании МГИК во вторник.

"Независимо от того, зарегистрируют меня или нет, я буду продолжать борьбу за регистрацию всех кандидатов", - сказал Митрохин РИА Новости.

Ранее Мосгоризбирком рассмотрел жалобы 12 незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы и оставил в силе решения об отказе в регистрации по всем рассмотренным жалобам. Среди кандидатов, чьи жалобы не удовлетворили, - оппозиционеры Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас и Любовь Соболь, а также члены партии "Яблоко" Елена Русакова и Андрей Бабушкин.