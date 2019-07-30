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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Митрохин будет бороться за регистрацию всех оппозиционных кандидатов в МГД

Вчера, 15:20
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Яблоко" Сергей Митрохин
Председатель партии Яблоко Сергей Митрохин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Председатель партии "Яблоко" Сергей Митрохин. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин сообщил, что, независимо от того, зарегистрируют ли его кандидатом в депутаты Мосгордумы, он будет настаивать на регистрации всех оппозиционных кандидатов.
Ранее рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендовала пересмотреть решение об отказе в регистрации Митрохина, окончательное решение будет принято на заседании МГИК во вторник.
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"Независимо от того, зарегистрируют меня или нет, я буду продолжать борьбу за регистрацию всех кандидатов", - сказал Митрохин РИА Новости.
Ранее Мосгоризбирком рассмотрел жалобы 12 незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы и оставил в силе решения об отказе в регистрации по всем рассмотренным жалобам. Среди кандидатов, чьи жалобы не удовлетворили, - оппозиционеры Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас и Любовь Соболь, а также члены партии "Яблоко" Елена Русакова и Андрей Бабушкин.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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