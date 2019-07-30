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РИА Новости

Баку привлечет специалистов из Турции для поисков МиГ-29

Вчера, 14:59
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© Министерство Обороны АзербайджанаИстребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана
© Министерство Обороны Азербайджана
БАКУ, 30 июл - РИА Новости. Азербайджан привлечет специалистов из Турции для поисков потерпевшего крушение МиГ-29, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Минобороны республики.
Минобороны Азербайджана ранее сообщило, что военный самолет во время учебного полета пропал с экранов радаров, вероятно, упал в Каспийское море. Ведутся поиски пилота.
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"К поисковым операциям самолета МиГ-29 военно-воздушных сил Азербайджана, потерпевшего крушение во время учебно-тренировочного полета 24 июля, привлечены современные подводные роботы, в том числе иностранные специалисты и профессиональные водолазы. С целью привлечения к операциям дополнительных сил также было сделано обращение в соответствующие структуры Турецкой Республики, и в ближайшее время ожидается прибытие специалистов этих структур в страну", - сообщили в военном ведомстве.
В то же время, по данным Минобороны Азербайджана, в поисках участвуют многочисленные корабли, катера и авиация.
"Несмотря на неблагоприятные погодные условия, продолжающиеся с момента крушения самолета по сегодняшний день, под руководством комиссии, созданной по поручению министра обороны, в настоящее время поисковые операции интенсивно проводятся",- говорится в сообщении.
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Минобороны АзербайджанаМиГ-29ТурцияБакуАзербайджанВ мире
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