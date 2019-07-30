Баку привлечет специалистов из Турции для поисков МиГ-29

БАКУ, 30 июл - РИА Новости. Азербайджан привлечет специалистов из Турции для поисков потерпевшего крушение МиГ-29, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Минобороны республики.

Минобороны Азербайджана ранее сообщило, что военный самолет во время учебного полета пропал с экранов радаров, вероятно, упал в Каспийское море. Ведутся поиски пилота.

"К поисковым операциям самолета МиГ-29 военно-воздушных сил Азербайджана, потерпевшего крушение во время учебно-тренировочного полета 24 июля, привлечены современные подводные роботы, в том числе иностранные специалисты и профессиональные водолазы. С целью привлечения к операциям дополнительных сил также было сделано обращение в соответствующие структуры Турецкой Республики, и в ближайшее время ожидается прибытие специалистов этих структур в страну", - сообщили в военном ведомстве.

В то же время, по данным Минобороны Азербайджана, в поисках участвуют многочисленные корабли, катера и авиация.