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РИА Новости

В Дагестане прошли обыски у ректора главного университета, сообщил источник

Вчера, 14:52
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МАХАЧКАЛА, 30 июл - РИА Новости. Силовики во вторник пришли с обыском к ректору Дагестанского государственного университета, депутату Народного собрания республики Муртазали Рабаданову, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Сотрудники с утра проводят обыски в рабочем кабинете Муртазали Рабаданова. Предположительно, идет выемка документов", - рассказал собеседник агентства.
В чем именно подозревают ректора, неизвестно. Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
11 июля, 14:34
Источник сообщил об обысках в администрации Колпинского района Петербурга
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