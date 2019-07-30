В Дагестане прошли обыски у ректора главного университета, сообщил источник

МАХАЧКАЛА, 30 июл - РИА Новости. Силовики во вторник пришли с обыском к ректору Дагестанского государственного университета, депутату Народного собрания республики Муртазали Рабаданову, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Сотрудники с утра проводят обыски в рабочем кабинете Муртазали Рабаданова. Предположительно, идет выемка документов", - рассказал собеседник агентства.

В чем именно подозревают ректора, неизвестно. Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.