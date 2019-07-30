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РИА Новости

В Амурской области два человека погибли в ДТП с автобусом

Вчера, 14:52
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл - РИА Новости. Два человека погибли и два пострадали в Приамурье в результате столкновения пассажирского автобуса Mercedes и автомобиля Toyota Camry, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
"В 17.35 (11.35 мск) на автодороге в Шимановском районе произошло столкновение Toyota Camry и автобуса Mercedes. По состоянию на 19.45 (13.45 мск) в ДТП два человека погибли и два пострадали. На месте работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего",- рассказали РИА Новости в пресс-службе.
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Собеседница агентства уточнила, что автобус принадлежит легальному перевозчику, он следовал из Благовещенска в поселок Ерофей Павлович.
Как сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ, ДТП произошло на 1381-м километре федеральной автодороги "Амур". Автобус следовал по маршруту №612, в салоне было 11 пассажиров.
На кадрах с места происшествия, которые опубликованы в YouTube, видно, что в районе ДТП шел дождь.
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