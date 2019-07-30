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РИА Новости

Трамп рассказал о будущем торговой сделки с Китаем после "переизбрания"

Вчера, 14:49
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил КНР, что если до его возможного переизбрания на президентских выборах в 2020 году соглашение по торговле с Пекином не будет заключено, условия сделки будут более жесткими.
В своем Twitter Трамп посетовал на то, что китайская сторона на переговорах "в конце всегда меняет соглашение в свою пользу". Президент предположил, что, возможно, "они ждут выборов", чтобы посмотреть, станет ли президентом представитель Демократической партии, например, Джо Байден.
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"Однако, проблема с их ожиданием в том, что если и когда я выиграю (на выборах), соглашение будет более жестким, чем то, о котором мы сегодня ведем переговоры... или его не будет вообще", - написал Трамп.
Во вторник в Китае стартует очередной раунд торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном. Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары.
США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп ранее провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Кроме этого, как сообщило агентство Синьхуа, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.
Гонконг
23 июля, 08:00
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Дональд ТрампСи ЦзиньпинКитайСШАЭкономика
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