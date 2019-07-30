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РИА Новости

Медведев попросил главу Минприроды вылететь в затронутые пожарами регионы

Вчера, 14:40
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 30 июля 2019
Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 30 июля 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ГОРКИ, 30 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев попросил главу Минприроды Дмитрия Кобылкина лично вылететь и посмотреть на ситуацию с лесными пожарами в регионах.
На совещании с вице-премьерами во вторник глава кабмина заслушал доклады Кобылкина и руководителя МЧС Евгения Зиничева о работе по борьбе с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов страны.
"Я просил бы проверить ситуацию на месте. Дмитрий Николаевич, прошу вас вместе с некоторыми другими коллегами, которые отвечают за вопрос, вылететь и посмотреть, как обстоят дела в регионах", - обратился Медведев к министру природных ресурсов.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуМинприродыЕвгений ЗиничевМЧСДмитрий МедведевДмитрий КобылкинПроисшествия
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