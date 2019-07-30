Медведев попросил главу Минприроды вылететь в затронутые пожарами регионы

ГОРКИ, 30 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев попросил главу Минприроды Дмитрия Кобылкина лично вылететь и посмотреть на ситуацию с лесными пожарами в регионах.

На совещании с вице-премьерами во вторник глава кабмина заслушал доклады Кобылкина и руководителя МЧС Евгения Зиничева о работе по борьбе с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов страны.