В Ленобласти в августе заработает Фонд помощи дольщикам

С. – ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Власти Ленинградской области подали в министерство юстиций РФ документы на регистрацию "Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Ленинградской области", благодаря которому, до конца года, застройщики смогут приступить к завершению проблемных объектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Он пояснил, что в середине июля властями Ленинградской области было подписано распоряжение о создании "Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Ленинградской области". Главной его целью - урегулирование обязательств застройщиков, осуществляющих строительство многоквартирных домов на территории Ленинградской области и признанных банкротами, перед участниками долевого строительства. Предполагается, что фонду будут переданы имущество и права на него, а также обязательства застройщиков для завершения строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимого имущества. Соответствующие документы были поданы во вторник на регистрацию, а начало работы самого фонда планируется начать до конца августа.

"Предполагается, что половину средств на достройку объектов выделят из регионального бюджета, половину даст федеральная казна. В трехлетнем бюджете Ленинградской области заложено два миллиарда рублей на исполнение обязательств проблемных застройщиков перед дольщиками — 300 миллионов на 2019 год, остальное - на 2020-2021 года. Власти области ведут учет всех домов с нарушением сроков передачи квартир. Согласно официальным критериям, в регионе девять проблемных объектов и около двух тысяч официально признанных обманутых дольщиков. Вместе с тем, в Минстрой передана информация о нарушении сроков по более 12 тысячам договоров покупки жилья", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, власти Ленинградской области разработали схему по достройке проблемных объектов - их завершением занимаются две организации - АНО "Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области" (ДКРТ ЛО) и Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования (ЛеноблАИЖК). Также власти региона планируют привлечь частных инвесторов для достройки объектов, благодаря которым, с начала года, было введено в строй более десяти проблемных домов.

"Обманутые дольщики есть почти во всех регионах страны, где ведется массовое жилищное строительство. Федеральный центр, видя это, признал, что появление пострадавших участников долевого строительства связано с несовершенством ФЗ-214. Поэтому было принято решение оказать поддержку региональным властям в исправлении ошибок или результатов мошеннических действий застройщиков. Федеральное правительство выделило определенную сумму для завершения строительства домов по всей стране. Конечно, обозначенной суммы не хватит на все проблемные объекты, но даже она может помочь людям в тяжелой жизненной ситуации. Кроме того, за федеральные средства целесообразно достраивать объекты, где внутри нет экономики: все квартиры проданы. Экономически привлекательные объекты можно достроить иными способами, привлекая инвестора", - пояснил РИА Новости вице-губернатор Ленинградской области по строительству Михаил Москвин.

По его словам, формат федеральной помощи обсуждался длительное время: изначально предполагалось, что на региональные проблемные объекты будет приходить федеральная структура и достраивать самостоятельно при содействии региональных властей. Вместе с тем, Минстрой пришел к схеме с региональными фондами, так как субъекты очень сильно погружены в проблематику местных недостроев.

"В Ленинградской области одной из первых начала процесс регистрации этого фонда. У нас есть устав, необходимые документы и даже зарезервированные средства. Мы надеемся, что осенью уже будем готовы выйти на стройку. Самый острый вопрос - какой из объектов будет первым, так как фонд, особенно в начале своей работы, не сможет вести много объектов разом. Мы должны будем принимать эти решения исходя из многих факторов", - подытожил Москвин.

В свою очередь, президент Союза строительных организаций Ленинградской области Руслан Юсупов, в разговоре с корреспондентом РИА Новости отметил, что разница в количестве данных недостроев числящихся на балансе Ленобласти и в Минстрое разнятся, поскольку не все застройщики успевают вовремя подать данные по своим объектам или происходит накладка с прикреплением документов.