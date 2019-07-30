Жириновский предложил запретить ввоз технического пальмового масла в Россию

Госдума на прошлой неделе приняла закон, предусматривающий увеличение ставки НДС для пальмового масла до 20% с 10%. Дополнительные доходы бюджета от этой меры оценивались в 4,5-5 миллиардов рублей. Депутаты также указывали, что применение стандартной ставки НДС сделает менее выгодным использование пальмового масла в пищевой промышленности, а у российских потребителей появится больше возможностей покупать действительно натуральные молочные продукты или сладости.