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РИА Новости

Жириновский предложил запретить ввоз технического пальмового масла в Россию

Вчера, 14:23
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский
© РИА Новости / Илья Питалев
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Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил за запрет импорта в Россию технического пальмового масла.
Госдума на прошлой неделе приняла закон, предусматривающий увеличение ставки НДС для пальмового масла до 20% с 10%. Дополнительные доходы бюджета от этой меры оценивались в 4,5-5 миллиардов рублей. Депутаты также указывали, что применение стандартной ставки НДС сделает менее выгодным использование пальмового масла в пищевой промышленности, а у российских потребителей появится больше возможностей покупать действительно натуральные молочные продукты или сладости.
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"Мы чуть подняли НДС на пальмовое масло, ну и что? Цены повысят на продукты из пальмового масла, они все равно будут завозить. (Нужно) запретить ввоз технического пальмового масла – только пищевое, только проверенное, чтобы мы знали, что это пальмовое масло, где никакой отравы нет", - заявил Жириновский в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, РФ "завалили" пальмовым маслом. "Оно везде: мороженое, пирожные, сыры, колбасы, молоко", - отметил лидер ЛДПР.
Он также считает, что необходимо ввести новые стандарты для проверки пальмового масла.
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