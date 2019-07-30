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РИА Новости

В Индии два человека погибли и более 30 пострадали в ДТП с автобусами

Вчера, 14:13
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли и 33 пострадали в результате столкновения двух автобусов в Индии, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию.
По данным телеканала, ДТП произошло во вторник утром в одном из районов штата Чхаттисгарх в центральной части страны.
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"Водитель и пассажир одного из автобусов погибли. Тридцать три человека получили травмы", - заявил представитель полиции. Он добавил, что семь пострадавших находятся в критическом состоянии.
Как сообщили местные власти, семьи погибших и пострадавших получат денежную компенсацию.
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