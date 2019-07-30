Эксперт прокомментировал перечень потенциально опасных пород собак

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ясности в вопросах, кто будет контролировать соблюдение правил выгула собак из списка потенциально опасных пород и какие санкции будут применяться к нарушителям, пока нет, рассказал РИА Новости лидер общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак. Так, в перечень вошли: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы, в генетике которых заложены качества агрессии и силы. С 1 января 2020 года выгул собак вышеперечисленных пород без намордника и поводка запрещен, исключая случаи, когда питомец находится на огороженной территории своего владельца.

"Самое главное – кто будет осуществлять контроль за тем, надет ли на собаку поводок и намордник, какие санкции предусмотрены к нарушителям. Вот в этом вопросе ясности пока нет, а она должна быть. Иначе получится, что список есть, а проблема агрессивных собак как была, так и останется", - заявил эксперт.

Кроме этого, нужно создать и соответствующую инфраструктуру, так как сейчас специальных мест для выгула и дрессировки собак "катастрофически не хватает", считает Цветков.

"Необходимо задуматься об оборудовании специальных мест для выгула и дрессировки собак – сейчас таких мест катастрофически не хватает. Кроме того, на мой взгляд, утвержденный перечень пород должен быть расширен. Только отнестись к этому надо серьезно. Проблема агрессивного поведения определенных пород собак есть, она актуальная и требует решения. Кстати, не меньшая проблема и защита собак от агрессивных людей", - рассказал собеседник агентства.