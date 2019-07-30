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РИА Новости

Эксперт прокомментировал перечень потенциально опасных пород собак

Вчера, 13:50
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CC BY 2.0 / Teddy Llovet / Акбаш
Акбаш
CC BY 2.0 / Teddy Llovet /
Акбаш. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ясности в вопросах, кто будет контролировать соблюдение правил выгула собак из списка потенциально опасных пород и какие санкции будут применяться к нарушителям, пока нет, рассказал РИА Новости лидер общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак. Так, в перечень вошли: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы, в генетике которых заложены качества агрессии и силы. С 1 января 2020 года выгул собак вышеперечисленных пород без намордника и поводка запрещен, исключая случаи, когда питомец находится на огороженной территории своего владельца.
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Клишас прокомментировал решение по перечню потенциально опасных пород собак
"Самое главное – кто будет осуществлять контроль за тем, надет ли на собаку поводок и намордник, какие санкции предусмотрены к нарушителям. Вот в этом вопросе ясности пока нет, а она должна быть. Иначе получится, что список есть, а проблема агрессивных собак как была, так и останется", - заявил эксперт.
Кроме этого, нужно создать и соответствующую инфраструктуру, так как сейчас специальных мест для выгула и дрессировки собак "катастрофически не хватает", считает Цветков.
"Необходимо задуматься об оборудовании специальных мест для выгула и дрессировки собак – сейчас таких мест катастрофически не хватает. Кроме того, на мой взгляд, утвержденный перечень пород должен быть расширен. Только отнестись к этому надо серьезно. Проблема агрессивного поведения определенных пород собак есть, она актуальная и требует решения. Кстати, не меньшая проблема и защита собак от агрессивных людей", - рассказал собеседник агентства.
Ранее МВД разработало перечень потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка запрещается в любом месте. Изначально в него предлагалось внести 69 пород, среди которых шарпей, айну, бультерьер. Позднее список был сокращен до 13 позиций.
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Антон ЦветковОбщество
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