Ученые из России и Израиля упростят жизнь роботам и автономным машинам

Грибы-слизевики научат роботов выбираться из ловушек, считают ученые Примитивные одноклеточные грибы-слизевики оказались способны осмысленно двигаться к цели и выбираться из несложных ловушек - стратегии их поведения могут помочь инженерам разработать универсальные алгоритмы поиска пути для роботов, заявляют биологи в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.