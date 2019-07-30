Пушков прокомментировал идею русскоязычного канала на Украине

Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал идею создать на Украине "всемирный русскоязычный канал", выразив мнение, что это говорит "о признании де-факто русского языка главным".

Ранее замглавы офиса президента Украины в интервью украинским СМИ высказал идею о создании в стране государственного "всемирного русскоязычного канала", чтобы "бороться за умы украинцев" в Донбассе и "умы россиян на территории РФ".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "безумием" идею Киева создать всемирный русскоязычный телеканал. По ее мнению, "безумие происходящего настолько невероятно, что история большее напоминает какую-нибудь библейскую притчу, чем ситуацию из наших дней".

"Затея Киева с созданием всемирного русскоязычного канала говорит о признании де-факто русского языка главным на самой Украине и для украинцев за ее пределами. Что же в Киеве украиноязычный канал не создают? Потому что всем ясно: глобальное вещание на украинском - это нонсенс", - написал он в Twitter

На Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства. В апреле победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью". Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни.