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РИА Новости

Володин прокомментировал отъезд Порошенко с Украины

Вчера, 13:23
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему "Вопросы развития цифровой экономики". 8 июля 2019
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики. 8 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя отъезд бывшего президента Украины Петра Порошенко с семьей из страны, заявил, что судьба лидеров, которые получают власть после "оранжевых революций", предрешена.
"Участь президентов, которые приходят к власти в результате "оранжевых революций", предрешена", - сказал Володин журналистам.
Говоря об этом, Володин напомнил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили покинул свою страну и "стал для своей родины невъездным".
"И первый, и второй (Саакашвили и Порошенко) пришли к власти при внешней поддержке и нанесли непоправимый ущерб своим странам", - отметил спикер ГД.
Он подчеркнул, что Грузия в результате действий Саакашвили потеряла Абхазию и Южную Осетию, а Украина, некогда экономически процветающая и самодостаточная страна, погрузилась во внутренние конфликты, "в ходе которых были нарушены основополагающие права граждан, защищенные во всех демократических странах".
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"На этих наглядных примерах, если кому-то мало Ирана, Ирака и Ливии, можно сделать вывод, что еще ни одна революция, привнесенная извне, ни один захват власти, организованный при поддержке других государств, не сделали жизнь людей лучше", - добавил Володин.
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоГосдума РФВячеслав ВолодинУкраинаВ мире
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