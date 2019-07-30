Володин прокомментировал отъезд Порошенко с Украины

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему "Вопросы развития цифровой экономики". 8 июля 2019

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя отъезд бывшего президента Украины Петра Порошенко с семьей из страны, заявил, что судьба лидеров, которые получают власть после "оранжевых революций", предрешена.

"Участь президентов, которые приходят к власти в результате "оранжевых революций", предрешена", - сказал Володин журналистам.

Говоря об этом, Володин напомнил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили покинул свою страну и "стал для своей родины невъездным".

"И первый, и второй (Саакашвили и Порошенко) пришли к власти при внешней поддержке и нанесли непоправимый ущерб своим странам", - отметил спикер ГД.

Он подчеркнул, что Грузия в результате действий Саакашвили потеряла Абхазию и Южную Осетию, а Украина, некогда экономически процветающая и самодостаточная страна, погрузилась во внутренние конфликты, "в ходе которых были нарушены основополагающие права граждан, защищенные во всех демократических странах".