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РИА Новости

В Приамурье 2363 человека эвакуировали из зоны паводка

Вчера, 13:14
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкЗатопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл - РИА Новости. Число эвакуированных из зоны паводка в Амурской области, где введен режим ЧС регионального значения, увеличилось на 451 и составляет 2363 человека, сообщил во вторник на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский.
Ранее во вторник власти Приамурья сообщали, что эвакуированы 1912 человек.
"Всего эвакуировано 2363 человека", - сказал Венглинский.
Также, по его данным, в Приамурье остаются подтопленными 611 жилых домов, их число за сутки не изменилось, число подтопленных приусадебных участков за сутки увеличилось на 48 и составляет 968.
Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
Вчера, 10:44
В Хабаровске откроют пункты размещения людей из подтопленных территорий
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Амурская областьРоссияПроисшествия
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