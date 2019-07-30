В Приамурье 2363 человека эвакуировали из зоны паводка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл - РИА Новости. Число эвакуированных из зоны паводка в Амурской области, где введен режим ЧС регионального значения, увеличилось на 451 и составляет 2363 человека, сообщил во вторник на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский.

Ранее во вторник власти Приамурья сообщали, что эвакуированы 1912 человек.

"Всего эвакуировано 2363 человека", - сказал Венглинский.