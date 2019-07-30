Умер народный художник России Валерий Кокурин

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Народный художник РФ, один из основателей владимирской живописной школы Валерий Кокурин скончался во Владимире на 89-м году жизни, сообщило Владимирское региональное отделение Союза художников России.
"Тридцатого июля 2019 года ушел из жизни народный художник Российской Федерации, член Союза художников России Кокурин Валерий Григорьевич. Выражаем искрение соболезнования родным и близким покойного. Панихида состоится в Успенском соборе Княгинина монастыря 31.07.2019 в 09.00", - говорится в сообщении.
На сайте опубликована статья о живописце искусствоведа, научного сотрудника Владимиро-Суздальского музея-заповедника Надежды Севастьяновой, которая называет Кокурина "одним из основателей широко известной владимирской живописной школы". При этом Севастьянова отмечает, что Кокурин всегда занимал среди местных художников особое место.
"У художника есть своя, кокуринская трактовка живописных принципов владимирской школы. Особенность творческого почерка этого замечательного мастера - повышенная декоративность и утонченность найденных им колористических аккордов… Живопись Кокурина делает владимирскую школу более одухотворенной, придает ей особую манерность, легкость и изыск", - написала искусствовед.