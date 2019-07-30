Умер народный художник России Валерий Кокурин

"Тридцатого июля 2019 года ушел из жизни народный художник Российской Федерации, член Союза художников России Кокурин Валерий Григорьевич. Выражаем искрение соболезнования родным и близким покойного. Панихида состоится в Успенском соборе Княгинина монастыря 31.07.2019 в 09.00", - говорится в сообщении.

"У художника есть своя, кокуринская трактовка живописных принципов владимирской школы. Особенность творческого почерка этого замечательного мастера - повышенная декоративность и утонченность найденных им колористических аккордов… Живопись Кокурина делает владимирскую школу более одухотворенной, придает ей особую манерность, легкость и изыск", - написала искусствовед.