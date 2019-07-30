В офисе Зеленского усомнились, что новая Рада сможет начать работу летом

КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Новоизбранная Верховная рада Украины, скорее всего, не сможет начать работу до 1 сентября из-за судебных процессов, мешающих объявить результаты выборов, заявил во вторник глава офиса президента Андрей Богдан.
Ранее первое заседание парламента нового созыва президент Владимир Зеленский намеревался провести 24 августа, в День независимости Украины.
"К 1 сентября, насколько я понимаю сроки работы Верховной рады... наверное, она не успеет начать работу. Это зависит не от нас, а от большого количества судебных процессов, которые не позволяют ЦИК сформировать тот состав Верховной рады, который нас ожидает", - сказал Богдан на брифинге.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.