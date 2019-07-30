В офисе Зеленского усомнились, что новая Рада сможет начать работу летом

"К 1 сентября, насколько я понимаю сроки работы Верховной рады... наверное, она не успеет начать работу. Это зависит не от нас, а от большого количества судебных процессов, которые не позволяют ЦИК сформировать тот состав Верховной рады, который нас ожидает", - сказал Богдан на брифинге.