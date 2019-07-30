Лукашенко попросил не тратить на парламентские выборы лишних денег

МИНСК, 30 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил главу Центризбиркома республики Лидию Ермошину не тратить на организацию парламентских выборов "лишних денег", чтобы не вызывать "отвращение у людей".

"Я всегда вам говорил о том, что лишних денег нет и нам нельзя тратить лишние деньги, ибо мы вызовем отвращение у людей. У нас люди, слава богу, сознательные, мы их ни в чем упрекнуть не можем… Но тем не менее там (на выборах – Прим. ред.) будут задействованы лучшие специалисты: учителя, врачи - это наша интеллигенция. Они будут отвлечены на работу, зарплату им, конечно, в эти месяцы платить надо. И не жалко этим людям. Поэтому, не разбазаривая средства, мы должны определиться с вами по финансированию выборов. В бюджете такие деньги присутствуют", - цитирует Лукашенко президентская пресс-служба. По ее данным, такое заявление было сделано в ходе рабочей встречи с Ермошиной.

Глава государства также подчеркнул, что страна всегда придает большое значение международному наблюдению во время избирательных кампаний, однако не намерена приглашать экспертов в угоду кому-то и в то же время не будет запрещать им въезд в страну.

"Я не думаю, что нам надо перед кем-то прогибаться и кого-то тащить в страну, приглашать на одни и вторые выборы (парламентские и президентские – Прим. ред.). Но надо четко дать сигнал: кто хочет - приезжайте. Если кому-то надо официальный статус - мы его пригласим… Постулат один - никому не запрещаем", - сказал Лукашенко.

По словам президента, он не хочет, чтобы "даже так называемая оппозиция" искала какую-то подоплеку в его словах по поводу открытости, честности проведения выборов. "Я здесь не вру и не собираюсь кого-то уводить в сторону. Нам сегодня нет необходимости (на имидж надо работать всегда) уж слишком подпрыгивать и себя показывать. Кто нас не знает? Знают и меня, и власть, и парламент. Поэтому надо ровно и аккуратно подойти к выборам, провести их достойно", - сказал Лукашенко.