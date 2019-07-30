Украина отозвала посла в Совете Европы до конца лета

"Мы наметили много интересных вещей, о некоторых из них объявлялось, часть из них непубличные, и мы будем дальше их продвигать. Поэтому это был одновременно и демарш, и реальная возможность здесь, в Киеве поработать над последовательной стратегией дальнейших шагов", — отметил Климкин.