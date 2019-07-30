Украина отозвала посла в Совете Европы до конца лета

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости. Посла Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу отозвали до конца лета, заявил в интервью агентству "Укринформ" глава МИД Украины Павел Климкин.
По его словам, отзыв Кулебы в конце июня был демаршем Киева в связи с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
"Мы наметили много интересных вещей, о некоторых из них объявлялось, часть из них непубличные, и мы будем дальше их продвигать. Поэтому это был одновременно и демарш, и реальная возможность здесь, в Киеве поработать над последовательной стратегией дальнейших шагов", — отметил Климкин.
Он уточнил, что Кулеба в Страсбург еще не вернулся, решение о продолжении работы посла должен принять врио главы МИД Украины Егор Божок.
В конце июня ПАСЕ восстановила права российской делегации в полном объеме. После этого глава украинского представительства в организации Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ПАСЕ. В свою очередь, спикер Верховной рады Андрей Парубий отменил приглашение наблюдателям от организации на досрочные парламентские выборы на Украине.
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