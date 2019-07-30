Глава ПНС Ливии рассказал о ситуации в районах боев против сил Хафтара

КАИР, 30 июл - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж в интервью РИА Новости назвал "отличной" ситуацию в районах боев против сил командующего ЛНА Халифы Хафтара.

"На всех направлениях положение отличное. Наши силы стойко продвигаются согласно разработанным командованием планам", - заявил Саррадж.

По словам главы правительства, заседающего в Триполи, большим успехом отрядов ПНС стало возвращение под контроль города Гарьян.

"Освобождение Гарьяна оказало положительное в моральном плане влияние на наши силы, и в то же самое время привело к замешательству и растерянности в рядах агрессора, в особенности из-за того, что Гарьян был центром ставки командования и снабжения этих сил", - сказал Саррадж.

По словам ливийского премьера, поражение сил ЛНА в Гарьяне "вызвало усиление беспорядочной воздушной бомбардировки Триполи, приведшей к жертвам среди мирного населения и разрушению гражданских объектов".

В конце минувшего месяца силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии заняли город Гарьян, расположенный к югу от ливийской столицы Триполи. В начале апреля Гарьян, расположенный на ведущей к столице Триполи трассе, был занят войсками Халифы Хафтара без боя.

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.