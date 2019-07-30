В Нацсовете Украины по ТВ не знают деталей о создании русскоязычного канала

КИЕВ, 30 июл – РИА Новости. Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский не знает подробностей об инициативе офиса президента, который хочет создать "всемирный русскоязычный телеканал", призванный бороться "за умы украинцев" в Донбассе и " умы россиян на территории РФ".

"Я не могу комментировать новые инициативы, потому что мы детально ничего об этом не знаем", - сказал Костинский во вторник в эфире украинского телеканала "Прямой"

При этом он отметил, что на Украине с 2015 года создан телеканал UATV, который вещает почти в 20 странах, в том числе, на русском языке. По мнению Костинского, этот канал справляется со своими функциями, в том числе по коммуникации с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.