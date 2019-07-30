Глава ПНС Ливии рассчитывает на проведение выборов в стране до конца года

КАИР, 30 июл - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж рассчитывает, что президентские и парламентские выборы в стране могут пройти до конца этого года, об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам премьер-министра и главы президентского совета Ливии Сарраджа, "ливийские граждане со всех регионов страны выдвинули инициативу по выходу из текущего кризиса и достижению стабильной политической ситуации". В рамках инициативы, отмечает политик, ожидается "созыв национального форума в координации с миссией ООН, условием участия в ней является вера в мирное демократичное урегулирование, гражданское государство, и неприемлемость военной диктатуры".

"Этот форум должен поспособствовать проведению парламентских и президентских выборов до конца этого года", - заявил Файез Саррадж.

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.