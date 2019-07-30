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РИА Новости

Глава ПНС Ливии рассчитывает на проведение выборов в стране до конца года

Вчера, 12:21
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© Фото : Виталий ЗайцевФайез Саррадж
Файез Саррадж
© Фото : Виталий Зайцев
Файез Саррадж . Архивное фото
КАИР, 30 июл - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж рассчитывает, что президентские и парламентские выборы в стране могут пройти до конца этого года, об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
По словам премьер-министра и главы президентского совета Ливии Сарраджа, "ливийские граждане со всех регионов страны выдвинули инициативу по выходу из текущего кризиса и достижению стабильной политической ситуации". В рамках инициативы, отмечает политик, ожидается "созыв национального форума в координации с миссией ООН, условием участия в ней является вера в мирное демократичное урегулирование, гражданское государство, и неприемлемость военной диктатуры".
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"Этот форум должен поспособствовать проведению парламентских и президентских выборов до конца этого года", - заявил Файез Саррадж.
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
Читайте полный текст интервью >>
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