Уровень Амура у Хабаровска превысил опасную отметку

ХАБАРОВСК, 30 июл — РИА Новости. Уровень Амура у Хабаровска во вторник поднялся до 311 сантиметров, на этой отметке начинается выход реки на пойму и подтопление островов в черте города, сообщает краевое правительство.

Ранее сообщалось, что в большинстве районов Хабаровского края в связи с угрозой паводков и обильными дождями введен режим ЧС. Паводок проходит на малых реках и ожидается на крупной водной артерии – реке Амур.

"За сутки вода поднялась до 311 сантиметров. При этой отметке обычно начинается выход реки на пойму. Для Хабаровска это не ощущается, а вот на некоторых островах левого берега могут быть видимые проявления", - говорится в сообщении.

По прогнозам УГМС, в ближайшие двое суток уровень Амура поднимется еще на 70 сантиметров. К 8-10 августа Амур у Хабаровска достигнет 580-630 сантиметров.

"При таком уровне в зону риска попадают около 4 тысяч дач на островах Кабельный и Дачный, а также низкие места краевой столицы. Угрозы затопления транспортных и промышленных объектов, как это было в 2013 году, пока нет, но власти все равно должны предусмотреть самые негативные сценарии", - говорится в сообщении.

Так, в Комсомольск-на-Амуре, который расположен ниже по течению реки, направят наливные дамбы. С их помощью высоту стационарной дамбы в микрорайоне Мылки, рассчитанной на 10 метров, увеличат еще на 1,5 метра.