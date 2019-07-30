В Рязани локализовали пожар в цехе по производству жидкости для розжига

Пожар в цехе по производству жидкости для розжига в Рязани

© Фото : МЧС России Пожар в цехе по производству жидкости для розжига в Рязани

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Пожар в цехе, где производится жидкость для розжига костров, в Рязани локализован на площади 500 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

Ранее представитель МЧС сообщил РИА Новости о пожаре на улице Промышленной. По данным ведомства, возгорание произошло на площади 500 квадратных метров в цехе по производству розжига для костров.

"В настоящее время пожар локализован на площади 500 квадратных метров. Пострадавших нет. Пожар не угрожает другим зданиям", - сказал собеседник агентства.