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РИА Новости

В ЛНР заявили о многомесячных пытках заключенных в тайных тюрьмах СБУ

Вчера, 11:34
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ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Пленные, находившиеся в тайных тюрьмах Службы безопасности Украины, подвергались пыткам по несколько дней, а иногда и месяцев, заявила в интервью РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.
Ранее РИА Новости опубликовало серию эксклюзивных материалов о тайных тюрьмах Службы безопасности Украины и добровольческого батальона "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ). Тайные тюрьмы СБУ и "добробатов" были созданы в Мариуполе, Краматорске, Харькове, Красноармейске и других городах вдоль линии соприкосновения с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Данные о тайных тюрьмах, в частности, в Харькове, подтвердили Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International.
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Не только Мариуполь. Тайные тюрьмы существовали по всему Донбассу
"Географически получилось так, что нашумевшая тюрьма СБУ, которая находится в Мариуполе, относится к Донецкой области. Хотя я могу подтвердить, что в 2015 году в этой тюрьме побывали два гражданина Луганской народной республики. Люди чудом остались живы, и я считаю, что им очень повезло", - рассказала Кобцева.
По ее словам, от тех людей, которых возвращали в ЛНР при обмене пленными, есть информация о "нашумевших харьковских подвалах".
"То, что эти тюрьмы существуют и что там гибнут огромное количество людей - это факт. И это подтверждают люди, которых мы освобождаем из плена, потому что перед тем, как попасть в СИЗО или исправительную колонию, эти люди говорят, что были в каких-то подвалах, содержались в каких-то комнатах. К ним первое время применялись пытки, и потом уже по истечении нескольких дней, хотя у нас есть и прецеденты с несколькими месяцами, люди уже попадали в учреждения следственных органов, и там уже заводились на них уголовные дела", - заявила представитель ЛНР.
Кобцева уточнила, что в ЛНР из подобных "подвалов" смогли вернуть более 10 человек.
Читайте полный текст интервью>>
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