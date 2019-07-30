Защита обжалует приговор по делу об убийстве полицейских в Астрахани

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл – РИА Новости. Защита обжалует приговор семерым фигурантам дела об убийстве двух полицейских и нападении на сотрудников Росгвардии в Астрахани в 2017 году, сообщил журналистам адвокат одного из подсудимых Рамазан Османов.

Во вторник Северо-Кавказский окружной военный суд назначил им от 9 до 11 лет колонии строгого режима за участие в незаконном вооруженном формировании.

"Будем обжаловать из-за несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела и отсутствия доказательств", - сказал Османов.

По данным следствия, в незаконное вооруженное формирование входили 11 радикальных исламистов, в апреле 2017 года четверо из них убили двух сотрудников ДПС при оформлении дорожной аварии, затем в том же месяце они ранили трех бойцов Росгвардии. Ответным огнем все четверо нападавших были ликвидированы.