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РИА Новости

Защита обжалует приговор по делу об убийстве полицейских в Астрахани

Вчера, 11:32
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл – РИА Новости. Защита обжалует приговор семерым фигурантам дела об убийстве двух полицейских и нападении на сотрудников Росгвардии в Астрахани в 2017 году, сообщил журналистам адвокат одного из подсудимых Рамазан Османов.
Во вторник Северо-Кавказский окружной военный суд назначил им от 9 до 11 лет колонии строгого режима за участие в незаконном вооруженном формировании.
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"Будем обжаловать из-за несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела и отсутствия доказательств", - сказал Османов.
По данным следствия, в незаконное вооруженное формирование входили 11 радикальных исламистов, в апреле 2017 года четверо из них убили двух сотрудников ДПС при оформлении дорожной аварии, затем в том же месяце они ранили трех бойцов Росгвардии. Ответным огнем все четверо нападавших были ликвидированы.
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Как сообщало СУСК РФ по Астраханской области, остальные семь участников приняли на себя обязательства по обеспечению деятельности НВФ. В феврале 2019 года дело поступило в Северо-Кавказский окружной военный суд, объем уголовного дела составил 57 томов.
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Нападение на сотрудников Росгвардии в АстраханиУбийство полицейских в АстраханиАстраханьПроисшествия
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