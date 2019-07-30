Суд вынес приговор исламистам по делу об убийстве полицейских в Астрахани

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл — РИА Новости. Исламисты, обвиняемые по делу об убийстве двух полицейских и нападении на сотрудников Росгвардии в Астрахани, получили от девяти до 11 лет колонии строгого режима, передает корреспондент РИА Новости из зала Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

Так, Намик Агарзаев, Ахмед Магамедов, Атлухан Насрулаев приговорены к 11 годам лишения свободы, Магомед Хитанаев — к десяти годам, Абрик Насрулаев, Расул Усманов и Ифрат Джалилов — к девяти годам.

Никто из них виновным себя признал. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

По данным следствия, всего в банду входили 11 радикалов. В апреле 2017 года четверо из них убили двух сотрудников Дорожно-патрульной службы при оформлении ДТП, затем в том же месяце напали на трех бойцов Росгвардии. Все четверо нападавших были ликвидированы ответным огнем.