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РИА Новости

Суд вынес приговор исламистам по делу об убийстве полицейских в Астрахани

Вчера, 11:07
36904
© МВД РоссииОперативная съемка МВД России с места ликвидации бандитов в Астрахани
Оперативная съемка МВД России с места ликвидации бандитов в Астрахани
© МВД России
Оперативная съемка МВД России с места ликвидации бандитов в Астрахани. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл — РИА Новости. Исламисты, обвиняемые по делу об убийстве двух полицейских и нападении на сотрудников Росгвардии в Астрахани, получили от девяти до 11 лет колонии строгого режима, передает корреспондент РИА Новости из зала Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону.
Так, Намик Агарзаев, Ахмед Магамедов, Атлухан Насрулаев приговорены к 11 годам лишения свободы, Магомед Хитанаев — к десяти годам, Абрик Насрулаев, Расул Усманов и Ифрат Джалилов — к девяти годам.
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Никто из них виновным себя признал. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
По данным следствия, всего в банду входили 11 радикалов. В апреле 2017 года четверо из них убили двух сотрудников Дорожно-патрульной службы при оформлении ДТП, затем в том же месяце напали на трех бойцов Росгвардии. Все четверо нападавших были ликвидированы ответным огнем.
Как сообщал астраханский областной СК, остальные семь исламистов, которым вынесли приговор, в убийствах силовиков не участвовали, но были членами этой вооруженной группировки и не свернули ее деятельность, несмотря на ликвидацию "боевого крыла" организации.
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Нападение на Росгвардию в Астрахани: четверо бандитов убиты, двое задержаны
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Нападение на сотрудников Росгвардии в АстраханиУбийство полицейских в АстраханиСеверо-Кавказский окружной военный судАстраханьПроисшествия
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