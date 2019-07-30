Военные подключили беспилотную авиацию к мониторингу паводка в Тулуне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Военные Центрального военного округа (ЦВО) во вторник вновь подключили беспилотную авиацию к мониторингу второй волны паводка в городе Тулун Иркутской области, сообщает ЦВО.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В субботу, 27 июля, власти области сообщили, что за сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков.

"Военнослужащие Центрального военного округа во вторник вновь подключили беспилотную авиацию к мониторингу второй волны паводка в городе Тулун Иркутской области. Комплекс "Орлан-10" проводит съемку местности на высоте от 300 до 600 метров, максимальное время работы в воздухе - 10 часов. Все данные в онлайн-режиме выводятся в штаб группировки Минобороны России, который развернут в Тулуне", - говорится в сообщении.

Планируется с помощью беспилотников определить площадь подтопленной территории, провести разведку местности, чтобы разработать план по ликвидации последствий второй волны паводка. Подобные работы беспилотники "Орлан-10" проводили в начале июля, когда военнослужащие устраняли последствия первой волны паводка, уточняет ЦВО.

"Орлан-10" — российский многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Разработан российским предприятием "Специальный технологический центр".