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РИА Новости

Военные подключили беспилотную авиацию к мониторингу паводка в Тулуне

Вчера, 11:25
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Военные Центрального военного округа (ЦВО) во вторник вновь подключили беспилотную авиацию к мониторингу второй волны паводка в городе Тулун Иркутской области, сообщает ЦВО.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В субботу, 27 июля, власти области сообщили, что за сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков.
"Военнослужащие Центрального военного округа во вторник вновь подключили беспилотную авиацию к мониторингу второй волны паводка в городе Тулун Иркутской области. Комплекс "Орлан-10" проводит съемку местности на высоте от 300 до 600 метров, максимальное время работы в воздухе - 10 часов. Все данные в онлайн-режиме выводятся в штаб группировки Минобороны России, который развернут в Тулуне", - говорится в сообщении.
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Планируется с помощью беспилотников определить площадь подтопленной территории, провести разведку местности, чтобы разработать план по ликвидации последствий второй волны паводка. Подобные работы беспилотники "Орлан-10" проводили в начале июля, когда военнослужащие устраняли последствия первой волны паводка, уточняет ЦВО.
"Орлан-10" — российский многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Разработан российским предприятием "Специальный технологический центр".
Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка - очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду пострадавшему населению, проводят вакцинацию местных жителей, отмечает округ.
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