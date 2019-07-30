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РИА Новости

При взрыве в Афганистане погибли трое детей

Вчера, 11:16
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. По меньшей мере три ребенка погибли и еще 23 человека пострадали в результате взрыва в Афганистане, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел во вторник в провинции Кандагар на юге Афганистана. Как сообщили в пресс-службе местного правительства, установленное на мотоцикле самодельное взрывное устройство было приведено в действие в многолюдном месте.
По данным агентства, среди пострадавших шесть детей. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.
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