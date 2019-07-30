В СФ предложат изменить норму о нецелесообразности тушить лесные пожары

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Совфеде предложат отменить норму, по которой в отдельных случаях тушить лесные пожары считается экономически нецелесообразным, заявил РИА Новости во вторник глава комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

В ряде сибирских регионов в середине июля возникли лесные пожары, однако власти посчитали тушение возгораний в труднодоступных районах экономически нецелесообразным. В результате площадь пожаров увеличилась и только в Красноярском крае площадь возгораний превысила 1 миллион гектаров. Режим чрезвычайной ситуации был введен в Красноярском крае и Иркутской области.

"Безусловно, эту норму нужно менять. Региональные власти ориентируются на приказ от 2014 года, но сейчас там уже совсем другая история", - сказал парламентарий.

Он напомнил, что вопросы пожаротушения относятся к ведению регионов, но у них может не хватать средств для этих целей.

"Я вчера разговаривал с Россельхозом, в сентябре будем проводить совещание по этой теме" - сказал Майоров.

Он полагает, что, когда в субъектах РФ возникают крупные лесные пожары, федеральный центр тоже должен помогать.

Майоров также сообщил журналистам на пресс-конференции, что сенаторы намерены направить письмо в Минприроды с просьбой "отменить приказ от 2014 года". При этом нужно срочно изыскивать средства на тушение пожаров, добавил он.