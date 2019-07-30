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РИА Новости

В СФ предложат изменить норму о нецелесообразности тушить лесные пожары

Вчера, 11:10
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© РИА Новости / Валерий МельниковТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© РИА Новости / Валерий Мельников
Тушение лесных пожаров. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Совфеде предложат отменить норму, по которой в отдельных случаях тушить лесные пожары считается экономически нецелесообразным, заявил РИА Новости во вторник глава комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.
В ряде сибирских регионов в середине июля возникли лесные пожары, однако власти посчитали тушение возгораний в труднодоступных районах экономически нецелесообразным. В результате площадь пожаров увеличилась и только в Красноярском крае площадь возгораний превысила 1 миллион гектаров. Режим чрезвычайной ситуации был введен в Красноярском крае и Иркутской области.
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"Безусловно, эту норму нужно менять. Региональные власти ориентируются на приказ от 2014 года, но сейчас там уже совсем другая история", - сказал парламентарий.
Он напомнил, что вопросы пожаротушения относятся к ведению регионов, но у них может не хватать средств для этих целей.
"Я вчера разговаривал с Россельхозом, в сентябре будем проводить совещание по этой теме" - сказал Майоров.
Он полагает, что, когда в субъектах РФ возникают крупные лесные пожары, федеральный центр тоже должен помогать.
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Майоров также сообщил журналистам на пресс-конференции, что сенаторы намерены направить письмо в Минприроды с просьбой "отменить приказ от 2014 года". При этом нужно срочно изыскивать средства на тушение пожаров, добавил он.
По мнению главы комитета, также нужно восстановить лесоохрану. "В советское время в лесоохране было порядка 110 тысяч человек, у которых была поддержка со стороны авиации. Сейчас это девять самолетов и 11 тысяч инспекторов. Этого явно не хватает, отсюда и такие проблемы", - сказал парламентарий.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуАлексей МайоровСовет Федерации РФКрасноярский крайРоссияОбщество
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