В Совфеде считают список потенциально опасных пород собак исчерпывающим

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Список из 12 пород собак, которые признаны потенциально опасными, исчерпывающий, он обсуждался в ходе совещания сенаторов, представителей МВД и общественных организаций, сообщил РИА Новости во вторник глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утвердил обновленный перечень потенциально опасных собак. В список вошли 12 пород собак и их метисы, которые обладают генетически заложенными качествами агрессии и силы и могут представлять потенциальную опасность для жизни и здоровья людей. В перечне значатся акбаш, американский бандог, бразильский бульдог, волко-собачьи гибриды, северокавказская собака.

"Мы в Совете Федерации проводили совещание на эту тему с участием МВД, общественных организаций и остановились на списке из 12 пород", - сказал Майоров.

При этом он пояснил, что в ходе обсуждения были разные варианты, предлагалось внести в перечень и 50, и 80 пород собак, которые могут быть агрессивны.

"Правительство с этим перечнем согласилось", - отметил законодатель.