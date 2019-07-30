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РИА Новости

В Совфеде считают список потенциально опасных пород собак исчерпывающим

Вчера, 10:55
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Список из 12 пород собак, которые признаны потенциально опасными, исчерпывающий, он обсуждался в ходе совещания сенаторов, представителей МВД и общественных организаций, сообщил РИА Новости во вторник глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утвердил обновленный перечень потенциально опасных собак. В список вошли 12 пород собак и их метисы, которые обладают генетически заложенными качествами агрессии и силы и могут представлять потенциальную опасность для жизни и здоровья людей. В перечне значатся акбаш, американский бандог, бразильский бульдог, волко-собачьи гибриды, северокавказская собака.
"Мы в Совете Федерации проводили совещание на эту тему с участием МВД, общественных организаций и остановились на списке из 12 пород", - сказал Майоров.
При этом он пояснил, что в ходе обсуждения были разные варианты, предлагалось внести в перечень и 50, и 80 пород собак, которые могут быть агрессивны.
"Правительство с этим перечнем согласилось", - отметил законодатель.
По его мнению, список расширяться не будет "поскольку он исчерпывающий".
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