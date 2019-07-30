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РИА Новости

В Краснодаре генерала полиции в отставке обокрали на миллион рублей

Вчера, 10:50
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КРАСНОДАР, 30 июл — РИА Новости. Бывшего начальника управления МВД на транспорте по Южному федеральному округу генерал-майора полиции в отставке Владимира Струкова обворовали в Краснодаре на миллион рублей, сообщили РИА Новости в главке МВД по Краснодарскому краю.
Полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия и устанавливают причастных к преступлению.
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Что конкретно пропало у Струкова, не сообщается, однако, по данным местных СМИ, ссылающихся на неназванный источник, у генерала похитили коллекцию люксовых часов, коллекционные монеты и награды.
Как сообщается на сайте УМВД на транспорте по ЮФО, Владимир Струков ушел на пенсию в ноябре 2018 года по достижении предельного возраста пребывания на службе. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалями "За отличие в охране общественного порядка" и "За выдающийся вклад в развитие Кубани" I степени. Почетный сотрудник МВД.
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