Порошенко заявил, что против него не возбуждали уголовных дел

КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что против него не возбуждено ни одно уголовное дело.

Ранее директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявлял, что Госбюро расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц. Интернет-издание "Украинская правда" сообщило в понедельник со ссылкой на информированный источник, что Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьей выехал с Украины в Турцию.