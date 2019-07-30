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РИА Новости

Порошенко заявил, что против него не возбуждали уголовных дел

Вчера, 10:44
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко выходит из здания Государственного бюро расследований
Экс-президент Украины Петр Порошенко выходит из здания Государственного бюро расследований
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что против него не возбуждено ни одно уголовное дело.
Ранее директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявлял, что Госбюро расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц. Интернет-издание "Украинская правда" сообщило в понедельник со ссылкой на информированный источник, что Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьей выехал с Украины в Турцию.
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"Я подчеркиваю, что против Петра Порошенко не открыто ни одного уголовного дела. Я подчеркиваю, что не существует ни одного факта о том, что якобы Петр Порошенко нарушил закон. Это неправда… ", - сказал Порошенко в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном во вторник.
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